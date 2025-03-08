Индиан-Уэллс. Грикспор за три часа победил вторую ракетку мира Зверева, Гирон одолел Рууда, Циципас стал соперником Берреттини

На “Мастерсе” в Индиан-Уэллс завершился третий игровой день



Индиан-Уэллс, США • 5-16 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Второй круг

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Александр Зверев (Германия, 1) 4:6, 7:6(5), 7:6(4)

Джованни Мпетши Перрикар (Франция, 29) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:4, отказ

Йосуке Ватануки (Япония, Q) – Томаш Махач (Чехия, 19) 4:6, 4:2 отказ

Фрэнсис Тиафо (США, 16) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) 7:6(4), 7:6(7)

Хольгер Руне (Дания, 12) – Корентен Муте (Франция) 6:2, 6:4

Уго Умбер (Франция, 18) – Кей Нисикори (Япония) 6:4, 6:3

Маттео Берреттини (Италия, 28) – Кристофер О’Коннелл (Австралия) 6:2, 7:6(2)

Стефанос Циципас (Греция, 8) – Тьяго Зайбот Вилд (Бразилия) 6:2, 6:4

Маркос Гирон (США) – Каспер Рууд (Норвегия, 4) 7:6(4), 3:6, 6:2

Алексей Попырин (Австралия, 26) – Зизу Бергс (Бельгия) 7:6(4), 7:5

Артур Фис (Франция, 20) – Габриэль Диалло (Канада, LL) 6:2, 6:2

Лоренцо Музетти (Италия, 15) – Роман Сафиуллин (-) 7:5, 5:7, 6:2

Томми Пол (США, 10) – Тристан Бойер (США, WC) 6:3, 6:1

Кэмерон Норри (Великобритания) – Иржи Легечка (Чехия, 23) 3:6, 6:4, 7:5

Алекс Микельсен (США, 31) – Колтон Смит (США, Q) 6:3, 6:4

Даниил Медведев (-, 5) – Бу Юньчаокэтэ (Китай) 6:2, 6:2

• Таллон Грикспор восьмой раз сыграл против Александра Зверева и второй раз сумел его обыграть. Поединок продолжался чуть более трех часов. Грикспор проиграл пять геймов на своей подаче и сделал четыре брейка. Несмотря на итоговую победу, нидерландец за весь матч выиграл на один розыгрыш меньше, чем его соперник. Для Грикспора это первая в карьере победа над соперником из топ-5 (провел 19-й такой поединок). В третьем круге Таллон сыграет против Джованни Мпетши Перрикара.

• Маркос Гирон второй раз победил Каспера Рууда (№5 АТР) и сравнял счет в их очном противостоянии. Американец с 11-й попытки одержал дебютную победу над соперником из топ-5 мирового рейтинга и впервые с 2019 года сыграет в третьем круге “Мастерса” в Индиан-Уэллс. За свой дебютный четвертый круг на “Мастерсах” Гирон сыграет против Алексея Попырина (счет личных встреч – 1:1).

• Стефанос Циципас выиграл шестой матч подряд (приехал в Индиан-Уэллс после титула в Дубае) и в третьем круге сыграет против итальянца Маттео Берреттини. Грек лидирует в этом противостоянии, выиграв пять из шести поединков, в том числе один в этом сезоне (Дубай).

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