«Он возьмет паузу и вернется в...» Известно, когда Усик выйдет на ринг

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Бывший чемпион, а ныне тренер Вячеслав Сенченко высказался о будущем объединенного чемпиона мира Александра Усика.

«Не думаю, что мы его увидим в ринге в ближайшее время. После таких громких поединков, как с Фьюри, он точно возьмет паузу, как по мне, до осени. Боксировать всегда найдется с кем: есть Паркер, есть Баколе, тот же Дюбуа набрал хороший ход после поражения Усику. Сейчас, возможно, кто-то еще новый появится в этом весе. Вопрос же в другом: насколько Александру это нужно?

Знаете, как говорят, в боксе самое главное – вовремя уйти. Это не всем бойцам удается. Александр уже достиг всего, о чем можно мечтать – он олимпийский чемпион, абсолютный чемпион в двух категориях. Завершить карьеру непобедимым со всеми этими достижениями – это лучше, чем уступить кому-то из боксеров», – сказал Сенченко.

Ранее появились новые детали реванша Усик – Дюбуа. Бой планируется на легендарной арене.

sport.ua