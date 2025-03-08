Доменикали: Проект Cadillac – подтверждение эволюции Ф1

Все помнят, что о контракте Льюиса Хэмилтона с Ferrari было объявлено более года назад, т.е. ещё до начала минувшего сезона, и тогда это стало одной из главных новостей. С тех пор интерес к альянсу семикратного чемпиона мира и знаменитой команды только растёт.

Не исключено, что так будет и со вчерашней новостью о том, что заявка General Motors и компании TWG Motorsport, владеющей Andretti Global, на организацию 11-й команды Формулы 1 получила окончательное одобрение со стороны FIA и FOM.

Впрочем, хотя история с этой заявкой тянулась очень долго, можно не сомневаться, что это далеко не самая сложная задача, которую необходимо решить владельцам и руководителям проекта Cadillac F1. Создать конкурентоспособную машину куда сложнее, но все эти люди знают, на что идут. Даже подобрать оптимальный состав гонщиков – и то не так просто, и наверняка слухов об этом в течение года будет больше чем достаточно.

В этом контексте уже звучат имена талантливого американца Колтона Херты, а также нескольких ветеранов Формулы 1, ныне оставшихся не у дел: Даниэля Риккардо, Серхио Переса и Валттери Боттаса. Вполне вероятно, что в течение следующих месяцев этот этот список будет только расширяться, и там могут появляться какие-то неожиданные претенденты.

Правда, у Колтона пока недостаточно баллов, чтобы получить суперлицензию FIA, но сезон в серии IndyCar только начался, и гонщик Andretti Global ещё успеет решить эту проблему. Если повезёт, конечно, ведь после первой гонки сезона, где он финишировал только 16-м, этого сказать нельзя.

Нет сомнений, что в Cadillac F1 озабочены кадровой проблемой, и закулисные переговоры с потенциальными кандидатами уже ведутся. А пока звучат оптимистичные речи, и важно уже то, что в Формуле 1 рады грядущему появлению новой заводской команды.

«Как мы говорили ещё в ноябре, стремление General Motors привести в Формулу 1 команду Cadillac стало важным и позитивным подтверждением эволюции нашего спорта, – подчеркнул Стефано Доменикали, исполнительный директор и президент Формулы 1. Я хотел бы поблагодарить GM и TWG за их конструктивную роль, которую они играли на протяжении многих месяцев, и теперь мы в предвкушении того момента, когда сможем поприветствовать появление этой команды на стартовом поле. 2026-й обещает стать ещё одним интереснейшим годом в истории Формулы 1».

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