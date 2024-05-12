Бостон с Михайлюком обыграл Кливленд в третьем матче серии плей-офф НБА

В другом матче Даллас победил Оклахому

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись два матча плей-офф.

Бостон на выезде обыграл Кливленд. Украинский защитник Селтикс Святослав Михайлюк получил около одной минуты игрового времени, но не успел отметиться результативными действиями. Бостон вышел вперед в серии — 2:1.

Во втором матче игрового дня Даллас дома победил Оклахому. Маверикс вышли вперед в серии, и следующий поединок также проведут на своей площадке.

Даллас Маверикс — Оклахома Сити Тандер — 105:101 (26:23, 25:29, 31:26, 23:23)

Счет в серии — 2:1

Кливленд Кавальерс — Бостон Брюинз — 93:106 (28:30, 20:27, 21:27, 24:22)

Счет в серии — 1:2

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