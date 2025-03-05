Лейкерс с Лэнем обыграли Нью-Орлеан в регулярном чемпионате НБА

Украинцу предоставили на площадке более четырех минут

В ночь на 5 марта состоялись девять матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лос-Анджелес Лейкерс обыграли Нью-Орлеан Пеликанс — 136:115. Украинский центровой Лейкерс Алексей Лэнь провел на площадке более четырех минут, не отличившись результативными действиями.

НБА. Регулярный чемпионат

Индиана Пэйсерз — Хьюстон Рокетс — 115:102 (30:30, 37:27, 23:26, 25:19)

Орландо Мэджик — Торонто Рэпторз — 113:114 (22:22, 32:27, 19:31, 40:34)

Атланта Хокс — Милуоки Бакс — 121:127 (33:37, 33:29, 29:26, 26:35)

Нью-Йорк Никс — Голден Стэйт Уорриорз — 102:114 (26:25, 29:22, 26:35, 21:32)

Миннесота Тимбервулвз — Филадельфия 76ерс — 126:112 (24:22, 33:31, 26:27, 43:32)

Чикаго Буллз — Кливленд Кавальерс — 117:139 (29:24, 29:33, 36:39, 23:43)

Сан-Антонио Сперс — Бруклин Нетс — 127:113 (31:25, 31:32, 37:23, 28:33)

Финикс Санз — Лос-Анджелес Клипперс — 119:117 (30:24, 19:41, 27:30, 43:22)

Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан Пеликанс — 136:115 (36:23, 33:36, 33:25, 34:31)

Источник