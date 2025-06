Оклахома установила рекорд НБА по суммарному количеству набранных очков в сезоне

Тандер превзошли достижение Голден Стэйт в сезоне-2018/19

Оклахома-Сити Тандер установила рекорд НБА по суммарному количеству набранных очков в сезоне (регулярный чемпионат + плей-офф).

По итогам четвертого матча финальной серии против Индианы Пэйсерс (111:104), Оклахома имеет 12 205 набранных очков в сезоне.

Прежним рекордом было достижение Голден Стэйт Уорриорз, когда на протяжении сезона-2018/19 команде удалось суммарно набрать 12 161 очко.

При этом, у Оклахомы есть еще как минимум два матча финальной серии, чтобы улучшить свой рекорд. Счет в серии с Индианой — 2:2, а следующие матчи пройдут в ночь на 17 июня (на паркете Тандер) и в ночь на 20 июня (на площадке Пэйсерс).

🚨 OKC SETS SINGLE-SEASON SCORING MARK 🚨

After tonight's game, the Thunder have scored 12,205 points, setting a new NBA record for most total points scored across the regular season and postseason, passing the 2018-19 Warriors (12,161). pic.twitter.com/ZXrhtNAkRn

— NBA (@NBA) June 14, 2025