Капитан Днепра Тимофеенко первым в истории Суперлиги реализовал 1000 штрафных бросков

Для этого ему понадобилось 1307 попыток в 523 матчах

Капитан Днепра Станислав Тимофеенко первым в истории Суперлиги реализовал 1000 штрафных бросков.

Во втором матче финальной серии против Киев-Баскета (56:73) Тимофеенко реализовал 3 из 4 штрафных бросков, благодаря чему довел их общее количество до 1002-х. Для этого ему понадобилось 1307 попыток в 523 матчах.

Из действующих игроков ближайшим претендентом на реализацию 1000 штрафных бросков является Александр Кольченко (Старый Луцк), на счету которого 954 точных броска в 457-ми встречах.

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Отметим, что в октябре 2023 года Станислав Тимофеенко также первым среди игроков набрал 5000 очков в Суперлиге.

Решающий третий матч финальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25 между Днепром и Киев-Баскетом состоится 3 мая.

Топ-11 Суперлиги по количеству реализованных штрафных бросков:

1. Станислав Тимофеенко — 1002 реализованных штрафных (523 матчей)

2. Александр Кольченко — 954 (457)

3. Михаил Анисимов — 921 (371)

4. Андрей Агафонов — 894 (374)

5. Дмитрий Глебов — 809 (450)

6. Максим Сандул — 748 (434)

7. Стивен Буртт — 667 (154)

8. Джастин Лав — 572 (177)

9. Чарльз Томас — 571 (151)

10. Вячеслав Кравцов — 560 (221)

11. Владимир Конев — 559 (440)

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