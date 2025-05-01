Капитан Днепра Тимофеенко первым в истории Суперлиги реализовал 1000 штрафных бросков

Для этого ему понадобилось 1307 попыток в 523 матчах
Капитан Днепра Станислав Тимофеенко первым в истории Суперлиги реализовал 1000 штрафных бросков.
Во втором матче финальной серии против Киев-Баскета (56:73) Тимофеенко реализовал 3 из 4 штрафных бросков, благодаря чему довел их общее количество до 1002-х. Для этого ему понадобилось 1307 попыток в 523 матчах.
Из действующих игроков ближайшим претендентом на реализацию 1000 штрафных бросков является Александр Кольченко (Старый Луцк), на счету которого 954 точных броска в 457-ми встречах.
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Отметим, что в октябре 2023 года Станислав Тимофеенко также первым среди игроков набрал 5000 очков в Суперлиге.
Решающий третий матч финальной серии Суперлиги FAVBET-2024/25 между Днепром и Киев-Баскетом состоится 3 мая.
- Топ-11 Суперлиги по количеству реализованных штрафных бросков:
1. Станислав Тимофеенко — 1002 реализованных штрафных (523 матчей)
2. Александр Кольченко — 954 (457)
3. Михаил Анисимов — 921 (371)
4. Андрей Агафонов — 894 (374)
5. Дмитрий Глебов — 809 (450)
6. Максим Сандул — 748 (434)
7. Стивен Буртт — 667 (154)
8. Джастин Лав — 572 (177)
9. Чарльз Томас — 571 (151)
10. Вячеслав Кравцов — 560 (221)
11. Владимир Конев — 559 (440)