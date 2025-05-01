Тайсон Фьюри пожелал удачи сопернику украинца накануне титульного боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

1 мая на арене «Sunbet Arena» в Претории (ЮАР) состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Legacy Boxing Promotions.

Главным событием станет титульный бой в бриджервейте – на ринг выйдут обладатель титула WBC Кевин Лерена (30–3, 14 КО, ЮАР) и претендент из Украины Сергей Радченко (11–7, 5 КО).

Накануне этого противостояния экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение к южноафриканскому боксеру. Британец пожелал удачи Лерене, с которым они давно знакомы и часто занимались в тренировочном лагере.

Кевин в последнем поединке, который состоялся в марте прошлого года, уступил единогласным решением судей австралийцу Джастису Хуни. После той неудачи Лерена был повышен в статусе и получил титул чемпиона WBC.

Радченко имеет серию из четырех побед – последний раз выходил на ринг в августе 2024 года. В Киеве украинец провел непростой поединок с представителем Сербии Андреем Пешичем, по итогам которого судьи зафиксировали единогласную победу Сергея.

sport.ua