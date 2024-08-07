Гвоздик рассказал, стоит ли Хижняку идти в профессиональный бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик рассказал, стоит ли Александру Хижняку попробовать себя в профессиональном боксе:

«Он может добиться успеха в профессионалах, но это будет сделать гораздо труднее, чем в любителях. Есть много боксеров, не таких мастеров, как Мейвезер, но которые благодаря своей выносливости и мощи становились чемпионами. Да, Хижняку придется что-то менять, но почему нет? Но я слышал, что Саша собирается ехать на третью Олимпиаду. Каждый выбирает свой путь, где ему удобнее

Мне кажется, что бокс Хижняка больше подходит любителям, но если сделать маленькие коррективы, то и в профи он может достичь больших успехов.

Какой профессиональный боксер напоминает мне своей манерой Хижняка? Стилем он похож на Джошуа Клотти, но ганец не выбрасывал столько ударов. Также Саша по манере немного похож на Руслана Проводникова, но это представитель страны-агрессора, поэтому не буду их даже сравнивать».

Ранее Александр Гвоздик поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2024 по боксу между украинцем Александром Хижняком и казахом Нурбеком Оралбаем.

sport.ua