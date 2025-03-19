«Когда этот позор закончится?» Реакция фанов на ученую степень Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Во вторник, 18 марта, в Харьковском национальном университете внутренних дел Александр Усик провел защиту докторской работы в сфере права. Специализированный ученый совет единогласно принял решение присудить боксеру ученую степень доктора философии в области права.

Пользователи соцсетей раскритиковали и саму защиту работы, и решение ученого совета. Во время прямой трансляции защиты докторской в YouTube организаторы закрыли комментарии после первых гневных отзывов.

Айвенго: Когда этот позор закончится? У всех, у кого появляются лишние деньги, проявляется «талант» к науке. Усик обесценил своим поступком всю украинскую науку и лично в моих глазах резко утратил авторитет.

GloryUkraine: Еще один почти проФФесор.

oldman: Суть не просто в том, что мы все понимаем, что это ложь и никакой он не доктор философии, но еще и в том, что теперь этот миллионер получал прибавку к пенсии.

VovanSidorovi4: Наоборот Усик поднимает науку на мировой уровень.

Gildas Trégouët: Он был бы достаточно стар и здоров, чтобы пойти на фронт, но дал хорошую взятку и получил в качестве бонуса диплом…

Андрей: Многие годы жизни тратят дабы это получить….а ему дали просто из-за фамилии.

Alexander: как он боксировал так все были довольны а как получил степень так сразу подонок! Это просто люди тупо завидуют что так не могут!

Вы так реагируете, будто не понимаете маразма. Я знаю доктора философии, который не возьмет, например, 38% от числа. О чем идет речь? Кива уже все подтвердил.

Ihor: Доктор философии в области права это то, что раньше называлась не модно кандидат юридических наук. Для того, чтоб защитить такую диссертацию, нужно написать несколько научных статей, саму диссертационную работу, сдать три экзамена, т.н. кандидатский минимум, и провести публичную защиту, где присутствует учёный совет и оппоненты. Затем все документы отправляются в Высшую аттестационную комиссию, ВАК, и тогда всё. Кандидат. На Харьков – место силы! Тут даже Добкин стал доктором юридических наук, хотя с трудом закончил школу. Так что Усик – кандидат, это нормально. Нигде в мире не присуждают докторские степени по праву, кроме как там, где эти люди преподают право! А у нас, если вспомнить, и Янукович был «юрист» и «проффесор», так что ничего не стыдно в таком окружении.

Євгеній Родіонов: Когда человек успел ОСВОИТЬ необъятное количество философских трактатов и еще подготовить докторскую диссертацию? Учитывая его напряженное спортивное расписание, возникают сомнения в том, что ЭТО возможно.

sport.ua