Майами. Костюк и сестры Киченок сыграют на турнире в парном разряде

На турнире WTA 1000 в Майами состоялась жеребьевка турнира в парном разряде



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

[8] Людмила Киченок (Украина)/София Кенин (США) – Лейла Фернандес (Канада)/Николь Меликар-Мартинес (США)

• Людмила Киченок сыграет в Майами восьмой раз. Трижды, в 2018, 2021 и 2023 годах, она доходила здесь до четвертьфинала.

Надежда Киченок (Украина)/Алдила Сутжиади (Индонезия) – [3] Сарра Эррани (Италия)/Жасмин Паолини (Италия)

• Надежда Киченок седьмой раз выступит на соревнованиях в Майами. В 2017 году она дошла до четвертьфинала.

[WC] Марта Костюк (Украина)/Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Кристина Букша (Испания)/Мию Като (Япония)

• Марта Костюк впервые выступит на турнире в Майами в парном разряде.

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