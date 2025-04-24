Мадрид. Нишикори выиграл 450-й матч в карьере, Фонсека легко прошел во второй круг и сыграет против 12-й ракетки мира

Итоги второго игрового дня на “Мастерсе” в Мадриде



Мадрид, Испания • 23 апреля – 4 мая • грунт • €9,797,365

Действующий чемпион: Андрей Рублёв (-)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Таллон Грикспор (Нидерланды) – Вит Копржива (Чехия, Q) 6:1, 6:4

Маркос Гирон (США) – Лернер Тьен (США) 6:1, 1:6, 7:6(4)

Райли Опелка (США) – Ринки Хиджиката (Австралия, LL)

Жуан Фонсека (Бразилия) – Эльмер Меллер (Дания, Q) 6:2, 6:3

Лучано Дардери (Италия) – Кантен Алис (Франция) 6:4, 6:4

Александр Мюллер (Франция) – Давид Гоффен (Бельгия) 6:3, 3:6, 1:0 отказ

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – Маттиа Беллуччи (Италия) 4:6, 6:4, 6:2

Маттео Арнальди (Италия) – Борна Чорич (Хорватия, Q) 4:6, 6:4, 7:5

Лоренцо Сонего (Италия) – Миомир Кецманович (Сербия) 6:4, 7:6(5)

Кей Нишикори (Япония) – Александр Вукич (Австралия) 6:4, 3:6, 6:3

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, LL) 7:5, 2:6, 4:1 отказ

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Хамад Меджедович (Сербия) 6:4, 6:7(4), 6:4

Николас Ярри (Чили) – Даниэль Альтмайер (Германия, Q) 6:3, 6:2

Бу Юньчаокэтэ (Китай) – Джейкоб Фернли (Великобритания, Q)

Кэмерон Норри (Великобритания) – Мартин Ландалусе (Испания, WC) 6:7(4), 7:5, 6:4

Габриэль Диалло (Канада, LL) – Зизу Бергс (Бельгия) 6:1, 6:2

• Кей Нишикори за два часа выиграл свой стартовый матч в Мадриде, где выступает впервые с 2021 года. Японский теннисист одержал 450-ю победу в карьере на уровне АТР-тура и стал восьмым действующим теннисистом, кому удалось достичь такой отметки. Во втором круге Нишикори сыграет против 30-й ракетки мира Дениса Шаповалова, которого обыграл в прошлом году на турнире Гонконге (общий счет их противостояния 2-1 в пользу Нишикори).

• Жуан Фонсека второй год подряд прошел во второй раунд “Мастерса” в Мадриде, обыграв 114-ю ракетку мира. Во втором раунде 18-летний бразилец сыграет против 12-й ракетки мира Томми Пола из США.



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