Уимблдон. Пол справился с Баутистой Агутом и сыграет против Алькараса в четвертьфинале

На турнире в Великобритании завершился седьмой игровой день

Лондон, Великобритания • 1-14 июля • трава • £20,342,000

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Даниил Медведев (-, 5) – Григор Димитров (Болгария, 10) 5:3 (отказ)

Томми Пол (США, 12) – Роберто Баутиста Агут (Испания) 6:2, 7:6(3), 6:2

Томми Пол сравнял счёт в очных противостояниях с Баутистой Агутом, одержав третью победу подряд. Их предыдущая встреча состоялась в прошлом году в четвёртом круге Australian Open, где американец смог дойти до полуфинала.

Следующим соперником пола на Уимблдоне будет действующий чемпион Карлос Алькарас, с которым он встречался четыре раза и одержал две победы. Отметим, что все матчи между теннисистами проходили на хардовых турнирах.

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