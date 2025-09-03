Новак Джокович: “Все, наверное, ожидают и предвидят финал US Open между Синнером и Алькарасом, но я попробую испортить планы большинства”

Сербский теннисист Новак Джокович ответил на вопросы журналистов после выхода в полуфинал Открытого чемпионата США



38-летний Новак Джокович в четырех сетах победил Тэйлора Фритца и 14-й раз вышел в полуфинал US Open, повторив рекорд Джимми Коннорса. Он также стал самым возрастным теннисистом, дошедшим до полуфинала на всех “мэйджорах” сезона.

– Я помню, вы говорили на Уимблдоне, что чувствуете, как подошли к полуфиналу с наполовину пустым баком. Здесь, в Нью-Йорке, вы чувствуете себя иначе?

– Посмотрим, через два дня. Хорошо, что в расписании сейчас есть два дня без матчей, это очень помогает. Потому что, я не чувствую себя очень свежим сейчас. Но надеюсь, что через два дня все будет иначе.

– Как вам удалось выстоять в стольких тяжелых геймах на своей подаче?

– Во втором и третьем сетах он был лучшим игроком. Во второй партии мне действительно удалось выпутаться из трудной ситуации и в конце концов взять этот сет. Я думаю, что по моим меркам я играл не очень хорошо. Я просто, я не знаю, я не чувствовал мяч так хорошо, как раньше… И Тэйлор – это такой теннисист, если ты позволишь ему играть, он будет пытаться диктовать игру, он будет агрессивным, держаться близко к линии, он будет использовать свой форхенд и наказывать тебя. А я просто пытался выжить, просто пытался оставаться в розыгрыше и играть. Для меня было хорошо, что он не часто попадал первым мячом на подаче в первых двух сетах. Затем он поднял уровень первой подачи и, соответственно, ее процент вырос. И тогда мне вдруг стало намного труднее оставаться в игре на его геймах.

Я думаю, что в важные моменты в четвертом сете я хорошо подавал, миксовал, выходил к сетке, просто пытался показать ему другую игру. И терпеливо ждал своей возможности. И реалистично у меня был лишь один гейм, где у меня был шанс сделать брейк, который был последним, собственно тот, который принес мне победу. И он подарил мне двойную ошибку. На двух матчболах до этого я играл слишком консервативно. Ждал его ошибку вместо того, чтобы пытаться рано взять инициативу в свои руки. Но как я уже говорил, я не чувствовал, что играю хорошо. Я не чувствовал своих ударов так хорошо, как несколько дней назад. Так что это один из тех дней, когда ты просто должен грызть землю, играть сердцем и бороться. И это то, что в итоге принесло мне победу.



– Новак, как бы вы описали путь, который ждет вас впереди?

– Ну, легче не будет, это я вам точно говорю. Но слушайте, как я уже говорил, я попробую просто жить одним днем, действительно заботиться о своем теле, пытаться расслабиться и восстановиться. Следующие несколько дней действительно ключевые для меня, чтобы привести свое тело в форму и быть готовым бороться в пяти сетах, если потребуется. Поэтому я просто очень хотел бы этого, хотел бы быть в форме на достаточном уровне, чтобы играть и играть потенциально пять сетов с Карлосом. И я знаю, что понадобится мой лучший теннис, но я буду соответствовать этому вызову. Обычно я люблю играть большие матчи на большой арене. Просто я не совсем уверен, как будет чувствовать себя тело в ближайшие несколько дней. Но я сделаю все возможное со своей командой, чтобы быть в форме для этого. Надо будет много бегать, это точно. Я имею в виду, что не будет коротких розыгрышей.

– Насколько ваша оценка того, что нужно, чтобы выиграть этот турнир, продиктована тем уровнем, который эти двое ребят [Янник Синнер и Карлос Алькарас] демонстрируют?

– Нам не нужно тратить слова на этих двоих. Мы знаем, что они двое лучших теннисистов в мире. Все, наверное, ожидают и предвидят финал между ними двумя. Я попробую испортить планы большинства. Посмотрим, Синнеру еще нужно выиграть свои матчи, чтобы выйти в финал, но они определенно играют здесь в лучший теннис среди всех. Они были доминирующей силой с самого начала турнира, но я точно не собираюсь выходить на корт с белым флагом. Я не думаю, что кто-то так делает, когда играет с ними, но особенно не я.

Я вышел в еще один полуфинал турнира Grand Slam в этом году. Я был очень стабильным, наиболее стабильным именно на «мэйджорах», и это именно то, о чем я говорил в начале сезона, что хотел бы показать свой лучший теннис и достичь лучших результатов на этих соревнованиях. Так что вот мы здесь. У меня есть еще один шанс и еще одна попытка. Надеюсь, как я уже сказал, я смогу быть в достаточной для этого форме и смогу играть достаточно хорошо, чтобы не отставать от Карлоса. И тогда этот матч может выиграть любой.



btu.org.ua