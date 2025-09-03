Машины Ferrari в Монце оформлены в честь Ники Лауды

Каждый год команда Ferrari готовит к Гран При Италии нечто особенное, и на этот раз оформление её машин в Монце навеяно воспоминаниями о первом титуле, который для Скудерии завоевал Ники Лауда 50 лет назад.

«Прошлое встречается с настоящим, – таким комментарием пресс-служба итальянской команды сопроводила представленную сегодня серию фотографий машин Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона. – Празднуем 50-летие победы Ники Лауды в чемпионате мира за рулём легендарной машины Ferrari 312T».

Тогда, в 1975-м, за Скудерию выступали Ники Лауда и швейцарский гонщик Клей Регаццони, вице-чемпион мира, проводивший в Формуле 1 свой шестой сезон.

Лауда был на десять лет моложе, опыта у него было меньше, однако в том году он одержал пять побед, выиграл девять поулов, в том числе в Монце, в общей сложности 8 раз поднимался на подиум и заработал 64,5 очка против 25 у напарника. Но Ferrari вполне уверенно опередила Brabham в борьбе за Кубок конструкторов и победила в обоих зачётах чемпионата.

