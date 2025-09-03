Черкасские Мавпы продлили контракт с защитником Упырем

Илья проведет третий сезон в черкасском клубе

Черкасские Мавпы продлили контракт с защитником Ильей Упырем.

19-летний игрок проведет свой третий сезон в черкасском клубе. В прошлом сезоне он сыграл 33 матча, в среднем набирая 3,1 очка, 1,8 подбора и 0,8 передачи за 14 минут на площадке.

Летом 2025 года на молодежном чемпионате Европы в Дивизионе А Илья Упырь за 12,7 минут на паркете набирал 2,4 очка, 1,0 передачи и 1,0 подбора.

Ранее Черкасские Мавпы объявили о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Нагорным. Под его руководством клуб впервые с 2018 года выиграл медали национального первенства.

Также клуб продлил контракт со своим капитаном Андреем Агафоновым, защитниками Львом Кошеватским и Кириллом Марченко и форвардом Назаром Холодом.

Источник