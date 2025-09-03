Нидерланды – Польша: прогноз и где смотреть матч ЧМ-2026

В пятом туре квалификации к чемпионату мира 2026 года в Роттердаме состоится встреча сборных Нидерландов и Польши. Обе команды считаются фаворитами группы G, однако голландцы стартовали увереннее, тогда как поляки допустили осечку в игре против Финляндии. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Матч состоится 4 сентября в 21:45 по киевскому времени. Трансляцию в Украине будет проводить платформа MEGOGO. Список доступных в других странах платформ можно найти по ссылке на официальном сайте.

Нидерланды: форма и новости команды

Сборная Нидерландов демонстрирует отличные результаты в 2025 году. Подопечные Роналда Кумана провели четыре официальных матча и не потерпели ни одного поражения. В отборе к ЧМ «оранжевые» разгромили Мальту и Финляндию с общим счётом 10:0. Мемфис Депай в этих встречах сравнялся по числу голов за национальную команду с Робином ван Перси. До этого голландцы достойно сыграли в полуфинале Лиги наций против Испании, где обе встречи завершились результативными ничьими (2:2 и 3:3), уступив лишь по пенальти. Последнее поражение сборная потерпела от Германии на выезде.

Кадровых проблем у команды практически нет. Единственный травмированный — Джереми Фримпонг, который не является ключевым игроком в системе Кумана. Остальные лидеры в строю, включая ван Дейка, Де Йонга и Гакпо. В распоряжении тренера остаётся одна из сильнейших оборонительных линий Европы и сбалансированная полузащита.

Отдельного внимания заслуживает статистика домашних матчей под руководством Кумана. За последние три года голландцы проигрывали дома только топ-сборным — Хорватии, Италии и Франции. С осени 2023 года Нидерланды остаются непобеждёнными на своём поле. В предстоящем матче против Польши команда справедливо считается фаворитом.

Польша: форма и новости команды

Для Польши встреча в Роттердаме станет первой под руководством нового главного тренера. После поражения от Финляндии пост наставника покинул Михал Пробеж, который запомнился конфликтом с Робертом Левандовским и слабым выступлением на Евро-2024. Его сменил Ян Урбан — опытный специалист, ранее работавший в «Осасуне». С его приходом Левандовский вернулся в сборную.

Однако форма лидера оставляет вопросы. В «Барселоне» Левандовский лишь недавно восстановился после травмы и выходил на замену в концовках матчей без результативных действий. Кроме того, в сборной не сыграет опорный хавбек Якуб Модер, а также ряд защитников, которых Урбан решил не вызывать. Зато шанс получил 37-летний ветеран Камиль Гросицкий, который не выступал за национальную команду с Евро.

Отдельная проблема поляков — слабые результаты на выезде. За последние два года команда проигрывала Молдове и Албании, а также уступила Финляндии в отборочном цикле. Подобная нестабильность вызывает сомнения в способности Польши бороться на равных с Нидерландами в гостях.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Вербрюгген, ван Дейк, де Врей, Аке, Думфрис, де Йонг, Гравенберх, Гакпо, Райндерс, Симонс, Депай.

Польша: Скорупский, Беднарек, Кивер, Кэш, Залевский, Петровски, Франковский, Зелиньский, Шиманьский, Каминьский, Левандовский.

Тренды и статистика

История очных встреч подтверждает высокую результативность противостояния. В восьми из десяти последних матчей между Нидерландами и Польшей забивали обе команды, а в семи случаях фиксировалось три и более голов. Ставка «обе забьют» идёт за коэффициент 2.30, а «тотал больше 2.5» — за 1.68.

Прогноз на матч

Нидерланды подходят к игре в оптимальной форме и имеют мощный подбор игроков. Мемфис Депай нацелен побить рекорд Робина ван Перси, а оборона во главе с ван Дейком остаётся одной из сильнейших в Европе. Польша же только начинает перестройку под руководством Урбана, и форма Левандовского вызывает сомнения. В Роттердаме поляки способны забить, но удержать оборону против атаки «оранжевых» будет крайне сложно. Вероятнее всего, Нидерланды выиграют уверенно, с преимуществом в два мяча.

