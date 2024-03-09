Идеальные переходы Кузнецова и Тарасенко, хитрый «Вегас», обмен россиян. Как прошел дедлайн НХЛ

«Вашингтон» обменял Кузнецова в «Каролину»

Владимир Тарасенко, Евгений Кузнецов. Фото «СЭ» Выделяем самые резонансные сделки последнего дня переходов.

8 марта поздно вечером по московскому времени завершился дедлайн — после его окончания клубы НХЛ не имеют права совершать обмены. Последнюю возможность усилить свой состав с целью побороться за Кубок Стэнли фавориты использовали по-разному, поскольку потолок зарплат не резиновый и далеко не у всех была возможность вписать дорогих новичков в состав. Вдобавок ко всему нынешней весной сложилась редкая ситуация на рынке. Предложение превышало спрос, швыряться большими компенсациями, как это было в предыдущие годы, мало кто хотел.

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Активнее всех себя проявил «Вегас», что вызвало бурю возмущения. Многие считают его политику не узаконенной хитростью, а мошенничеством. Бывший хоккеист Райан Уитни, один из ведущих популярного подкаста «Spittin’ Chiclets», назвал поведение клуба «отвратительным» и считает, что НХЛ обязана вмешаться и убрать лазейку с внесением игроков в долгосрочный список травмированных и выводом их оттуда перед плей-офф, когда контракты уже не учитываются в потолке зарплат. Речь о нападающем Марке Стоуне. У него разрыв селезенки и второй год подряд он пропускает концовку регулярного чемпионата. Это позволяет клубу шуметь на рынке, имея свободное пространство.

Ноа Ханифин — лучший защитник «Калгари», которого с некоторой натяжкой можно отнести к элитным игрокам своего амплуа. Его контракт истекает после окончания нынешнего сезона, но менеджмент «Вегаса» ведет переговоры о подписании долгосрочного соглашения. Теперь глубина состава в линии защиты у «Золотых Рыцарей» выглядит монструозно: Ханифин — Пьетранджело, Макнабб — Теодор, Хаг — Уайтклауд, Мартинес — Хаттон, Корчак! Ни у одной команды в лиге и близко нет настолько мощной обороны с тремя большими звездами. Кажется, Эйдин Хилл и Логан Томпсон в воротах «Вегаса» могут просто отдыхать.

Эта сделка тоже шокирует. «Сан-Хосе» удержит 17 процентов зарплаты Гертла, контракт которого действует до 2030-го. Сомнительное решение для клуба, который с головой нырнул в перестройку и избавился от своего лучшего нападающего. Таким образом, «Вегас» будет платить чеху, который должен органично вписаться в центр второго звена, только 6,75 миллиона долларов в год. Еще одна хохма. Гертл в настоящий момент травмирован и вернется в строй ближе к концу регулярного чемпионата.

Манта проводит свой лучший сезон за последние пять лет и должен хорошо вписаться в новую команду, поскольку неплохо действует в обороне и одновременно умеет забивать. Для игровой модели «Вегаса» его приход кажется чуть ли не идеальным решением. Контракт форварда с зарплатой 5,7 миллиона долларов истекает после окончания сезона — «Кэпиталз» возьмут на себя 50 процентов. Похоже, в столичной команде распростились с надеждами на попадание в плей-офф, поэтому устроили распродажу.

Россиянин так и не сыграл за «Херши» в АХЛ, хотя отправился с командой на выезд в Шарлотт. Оттуда он после завершения сделки на личном самолете владельца «Каролины» был доставлен почти прямиком на тренировку. Пока совершенно невозможно представить, как Кузнецов впишется в прямолинейный хоккей Рода Бриндамора. В помощь ему большая русская диаспора в команде и старый друг Дмитрий Орлов. Форварду, который только недавно покинул расположение программы НХЛ, в «Харрикейнз» дают прекрасный шанс перезагрузить карьеру и побороться за Кубок Стэнли.

За Гюнцеля боролись «Рейнджерс», «Ванкувер» и еще парочка клубов. Предложение «Харрикейнз» оказалось самым щедрым. Хотя клуб отдаст «Питтсбургу» свой выбор в первом раунде только в случае выхода в финал Кубка Стэнли, иначе он превратится во второй. У половины игроков основного состава «Каролины» по окончании сезона заканчиваются контракты, значит, шанс переподписать Гюнцеля, а не взять его только на время, велик. Нападающий умеет забивать и очень опасен в чужой зоне, поэтому своей новой команде он очень пригодится. Единственный и существенный вопрос — способность Гюнцеля быть независимым от Сидни Кросби, вместе с которым американец провел всю карьеру в НХЛ. В «Харрикейнз» нет центрфорварда с похожим набором сильных качеств, а одного Себастьяна Ахо на всех крайних форвардов не хватит.

«Оттава» сохранила за собой 50 процентов зарплаты россиянина и получила скромную компенсацию. Это какой-то грабеж среди белого дня. Однако у «Сенаторов» были связаны руки из-за условий контракта с форвардом. Сам Тарасенко выбрал «Флориду» по очевидным причинам — команда является одним из главных претендентов на Кубок Стэнли и именно в этом штате сейчас проживает его семья. Идеальная сделка как для игрока, так и его нового клуба — теперь у «Пантер» есть все, чтобы идти за титулом. У главного тренера Пола Мориса будет полно времени, чтобы интегрировать новичка в топ-6 нападения. Пока идеальной для Тарасенко видится позиция во втором звене.

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Не самые яркие, но на бумаге очень толковые сделки от генерального менеджера Криса Друри решают важную проблему «Рейнджерс». Теперь у команды есть глубина атаки. Особенно это касается третьего звена, в котором остро чувствовалось отсутствие травмированного чеха Филипа Хытила. Немного странно, что команда со зрелым костяком, у которого осталась от силы пара лет на поход за Кубком Стэнли, не стала рисковать и идти ва-банк, чтобы заполучить, например, Джейка Гюнцеля, решив сберечь активы. Возможно, последний танец придется исполнить следующей весной.

Редкий для дедлайна обмен, поскольку его можно оценить как равноценный. Оба участника сделки — еще молодые игроки с не до конца раскрытым потенциалом, которые способны принести пользу своим новым командам не только в моменте, но и на протяжении нескольких следующих лет. Миттлстадт в преддверии плей-офф решает в «Колорадо» вопрос с центрфорвардом второго звена, а Байрэм делает своим появлением топ-6 обороны «Баффало» самым перспективным во всем мире (Далин, Пауэр, Йокихарью, Самуэльссон, Джонсон). Через пару лет завидовать будет даже «Вегас».

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