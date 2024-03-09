Джошуа признался, с кем хочет провести следующий бой. Есть два варианта

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Вечером 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошел большой вечер бокса под названием Нокаутный хаос (Knockout Chaos).

В главном 10-раундовом поединке экс-чемпион мира Энтони Джошуа из Великобритании (27–3–1, 24 KO) встретился с Франсисом Нганну (0–1, 0 KO) из Камеруна, экс-чемпионом UFC. Во втором раунде британец финишировал камерунца.

После поединка Энтони Джошуа признался, что хотел бы провести бой с Александром Усиком или Тайсоном Фьюри.

«Если Усик или Фьюри захотят боя со мной, они могут постучаться в мою дверь. Я просто хочу быть лучшим и каждый раз всем это доказывать. Для меня ничего не меняется.

Если они захотят со мной провести бой, я скажу: «Погнали» – признался Джошуа.

sport.ua