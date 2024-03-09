АПЛ. Борнмут Забарного и Лутон спасаются на последних минутах, а Вулверхэмптон забирает все 3 балла

Последняя команда АПЛ едва не одолела «вишен», зато у переломанных волков не возникло проблем с «дачниками»

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В 17:00 по киевскому времени стартовало сразу три матча в Английской Премьер-лиге. Давайте разбираться, что же там произошло и не стали ли мы свидетелями каких-то сенсаций!

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Борнмут" — "Шеффилд Юнайтед" 2:2

Голы: Уаттара (74), Унал (90+2) — Хамер (27), Робинсон (64)

*На 15-й минуте Доминик Соланке не реализовал пенальти (мимо ворот)

*На 67-й минуте гол Доминика Соланке отменен из-за игры рукой

"Борнмут": Нето — Смит (Скотт, 74), Мефам, Забарный, Керкез (Уаттара, 46) — Кристи (Биллинг, 74), Кук — Семеньо, Клюйверт (Унал, 62), Тавернье (Синистерра, 62) — Соланке

"Шеффилд Юнайтед": Грбич — Балдок, Трасти, Робинсон — Богл (Ахмедходжич, 69), Дэвис (Соуза, 46), Арбластер (Норвуд, 80), Хамер, Озборн — Макберни (Макати, 69), Бреретон Диас (Осула, 80)

Предупреждения: Керкез (10), Смит (15), Мефам (88) — Хамер (36), Макберни (61), Грбич (72)

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Санни Хилл (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Лутон Таун" 1:1

Голы: Матета (11) — Вудроу (90+6)

"Кристал Пэлас": Джонстон — Уорд, Андерсен, Ричардс — Муньос, Уортон (Хьюз, 81), Лерма, Митчелл — Айю (Ахамада, 70), Матета (Эдуар, 81), Эзе

"Лутон": Камински — Берк, Менги (Хасиока, 62), Ошо (Вудроу, 81) — Каборе, Кларк (Берри, 87), Баркли, Даути — Огбене (Таунсенд, 87), Чонг (Нелсон, 88) — Моррис

Предупреждения: Эзе (39), Муньос (86) — Каборе (27), Берк (57), Берри (90+1)

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Фулхэм" 2:1

Голы: Аит-Нури (52), Кейрни (67, автогол) — Ивоби (90+6)

"Вулверхэмптон": Са — Семеду, Буэно, Килман, Аит-Нури — Гомеш, Лемина — Сарабия, Белльгар (Дойл, 11), Нету (Тоти, 45+1) — Фрейзер (Доэрти, 77)

"Фулхэм": Лено — Кастань (Броя, 80), Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Рид (Кейрни, 61), Лукич (Палинья, 70) — Уилсон (Траоре, 70), Перейра (Виллиан, 62), Ивоби — Муниз

Предупреждения: Семеду (45), Буэну (57) — Рид (51), Палинья (72)

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