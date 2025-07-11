ЛЕ. Ассист экс-игрока Миная не помог Сабаху, сербы ближе к Александрии, бразильское шоу Шахтера

Первый квалификационный раунд Лиги Европы – это шестнадцать команд, разделенных на восемь игровых противостояний. В каждом противостоянии – по два матча. Победители по сумме двух матчей выйдут во второй квалификационный раунд Лиги Европы, проигравшие перейдут во второй квалификационный раунд Лиги конференций (основной путь).

Первые матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоялись 10-го июля 2025-го года.

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"Сабах" (Азербайджан) – "Целье" (Словения) 2:3

Голы: Шафранко 3, Шафранко 18 (пен.) – Ковачевич 7, Ковачевич 48, Хрка 90+4

В этом матче встречались представители двух конкурентов Украины в Таблице коэффициентов Поэтому трудно сказать, какой именно результат играл нам на руку. Возможно, ничья, которая была близка на самом деле. Но "Целье" доказал, что не зря наделал шума в прошлом розыгрыше Лиги конференций. Победа словенцев, которая помогла этой стране обойти в Таблице коэффициентов дисквалифицированную, но такую, которой начисляют очки, Россию.

Голевой пас на первый гол "Сабаха" отдал бывший игрок украинского "Миная" Анатолий Нуриев.

АЕК (Ларнака) – "Партизан" (Сербия) 1:0

Гол: Кабрера 67

Отчет о матче >>>

"Пакш" (Венгрия) – ЧФР Клуж (Румыния) 0:0

А вот здесь тоже две команды из заявки конкурентов Украины в Таблице коэффициентов – и здесь уже ничья. Это хорошо. Почти нереально спрогнозировать, кто пройдет дальше. Для любителей интриги – рай.

"Шериф" (Молдова) – "Приштина" (Косово) 4:0

Голы: Баяла 11, Баяла 19, Баяла 74, Одеде 79

"Шериф" и в прошлом году не играл в Лиге чемпионов, и теперь тоже. Но команда не хочет привыкать к более низким по статусу еврокубкам. Определенный класс у "Шерифа" есть. Домашняя победа 4:0 над "Приштиной" – тому подтверждение.

Это игра и результат, которые подобают большому фавориту противостояния.

"Левски" (Болгария) – "Хапоэль" (Беэр-Шева, Израиль) 0:0

Удаления: Майкон 70 ("Левски", две желтые) – Перец 90+5 ("Хапоэль", две желтые)

Еще одна потеря очков конкурентом Украины. Спасибо за это команде из Израиля, которая не проиграла болгарам на их поле. Было бы неплохо вообще выбить "Левски" из Лиги Европы. Но вернемся к этому вопросу через неделю.

"Шахтер" (Украина) – "Ильвес" (Финляндия) 6:0

Голы: Алиссон 26, 47, Элиас 43, Кевин 74, Педриньо 88, Невертон 90

Отчет о матче >>>

"Спартак" (Трнава, Словакия) – "Хеккен" (Швеция) 0:1

Гол: Ниуле 63

Очень сложное начало сезона для словацкой Ассоциации: недопуск ДАКа 1904 к еврокубкам, поражение "Спартака" сейчас… Но для нас это хорошо. Словакия – конкурент Украины в Таблице коэффициентов, поэтому ее потери идут нам на руку.

"Легия" (Польша) – "Актобе" (Казахстан) 1:0

Гол: Бичахчян 25

Поляки переживают расцвет клубного футбола – это если оценивать ситуацию в целом, в общем. Этот результат – не что-то невероятное, но подтверждение того, что страна движется в правильном футбольном направлении.

С другой стороны, "Актобе" более десяти раз пробил по воротам, поэтому дома постарается доказать, что гостевое поражение – всего лишь несчастный случай.

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