Уимблдон. Швёнтек одержала разгромную победу над Бенчич и сыграет в решающем матче

Ига Швёнтек впервые вышла в финал на турнире в Великобритании



Лондон, Великобритания • 30 июня – 13 июля • трава • £21,902,000

Действующая чемпионка: Барбора Крейчикова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

Полуфинал

Ига Швёнтек (Польша, 8) – Белинда Бенчич (Швейцария) 6:2, 6:0

Польская теннисистка выиграла четыретый из пяти сыгранных матчей против Бенчич. Их предыдущая встреча состоялась два года назад также на Уимблдоне, где Швёнтек победила на стадии четвертого круга.

Ига Швёнтек шестой раз в карьере вышла в финал на турнирах Grand Slam. Отметим, что она одержала победу во всех предыдущих финальных матчах с ее участием. В последний раз она играла на этой стадии в прошлом году на Ролан Гаррос.

Также Швёнтек стала второй полькой в Открытой Эре, которая дошла до финала на Уимблдоне. Первой была Агнешка Радваньска в 2012 году, которая уступила американке Серене Уильямс.

За свой шестой титул Grand Slam Ига Швёнтек будет бороться с Амандой Анисимовой. Для теннисисток это будет первая встреча.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua