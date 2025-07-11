УСИК: «У него просто невероятный мозг. Этот парень убийца»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик высказался о своем тренере по физической подготовке Кубе Якобицком.

«Я могу сказать только два слова о Кубе – у него просто сумасшедший мозг. Просто два слова – сумасшедший мозг. Он польский гангстер, это очень опасный человек. Он убийца», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 12 боев, десять из которых закончил досрочно

sport.ua