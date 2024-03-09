Прометей стал первым финалистом Кубка Украины по баскетболу

В клатче Прометей дожал столичный коллектив — 89:82

Прометей пробился в финал Кубка Украины по баскетболу сезона 2023/24.

В полуфинале Прометей одолел Киев-Баскет — 89:82. Судьба встречи решилась в клатче, где команда Александра Пащенко сумела удержать добытое в третьей и четвертой четвертях преимущество.

В составе победителей дабл-дабл оформил Денис Клевзуник: 20 очков и 13 подборов. У Киев-Баскета 27 очков набрал Павел Буренко.

Вторую путевку в финал сегодня, 9 марта, разыграют Днепр и Старый Луцк. Финал национального Кубка пройдет завтра, 10 марта, в Киеве.

Кубок Украины по баскетболу 2023/24. 1/2 финала

Киев-Баскет — Прометей — 82:89 (26:22, 20:14, 17:27, 19:26)

Киев-Баскет: Буренко (27 – 7 потерь), Байнум (22), Кошеватский (21 + 8 подборов + 6 передач), Заплотинский (7 + 7 подборов), Скира (5)

Прометей: Клевзуник (20 + 13 подборов), (Клебан 19 + 5 подборов), Н. Безима (14), Головчик (14), Климов (10), Бублик (7), Сандул (2), Шавгаров (2), Петренко (1)

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