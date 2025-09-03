Connect with us
Футбол

Известны даты матчей третьего раунда Кубка английской Лиги. Когда сыграют команды с украинцами?

    • Стали известны даты матчей третьего раунда Кубка английской Лиги.

    В турнире продолжают участвовать три команды с украинцами.

  • "Брентфорд", в котором играет Егор Ярмолюк, встретится с "Астон Виллой" 16 сентября. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени;
  • "Ноттингем Форест", где в аренде выступает Александр Зинченко, сыграет выездной матч с "Суонси" 17 сентября в 22:00;
  • "Эвертон" Виталия Миколенко сыграет свой выездной матч с "Вулверхэмптоном" 23 сентября в 21:45;
  • "Линкольн" с Иваном Варфоломеевым встретится с "Челси" также 23 сентября в 21:45;
    • Напомним, что победители третьего раунда Кубка Лиги продолжат участвовать в турнире, проигравшие команды вылетят.

