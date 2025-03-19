Элбон: Важно заработать много очков в начале сезона

На первом этапе сезона в Мельбурне Алекс Элбон финишировал пятым, а его напарник Карлос Сайнс разбил машину. В Williams рассчитывают двумя машинами заработать очки на Гран При Китая.

Алекс Элбон: «В Австралии мы очень сильно начали сезон, добившись великолепного результата. Мы должны сохранить набранный темп и продолжить в Китае с того места, на котором остановились.

В первый в сезоне уик-энд в формате со спринтом необходимо продемонстрировать всё, что мы умеем, и сделать максимум возможного. Важно заработать как можно больше очков в начале сезона, поэтому мы продолжим атаковать, продолжим учиться и, надеюсь, добьёмся результата».

Карлос Сайнс: «В Австралии команда отлично начала сезон, хотя для меня этап оказался более сложным. Мы сделаем выводы из произошедшего в Мельбурне и сосредоточимся на Китае, где пройдёт первый в сезоне этап в формате со спринтом. Для меня это станет отличной возможностью начать сезон заново.

В Шанхае уникальная трасса, которая включает одну из самых длинных прямых, что станет ещё одним вызовом для машины. Формат со спринтом означает, что у нас будет только одна тренировка, что не идеально в начале сезона. Однако будет больше возможностей заработать очки, что только усиливает мотивацию. Не могу дождаться, когда снова сяду за руль!»

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