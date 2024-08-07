Шестеркин: «Не приехал в Россию прошлым летом из-за рождения ребенка. Сейчас приучаем его к русской культуре»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» объяснил свое недовольством прошлым сезоном в НХЛ и рассказал о рождении ребенка.

— Можно ли этот сезон назвать лучшим в вашей карьере в НХЛ?

— Сам сезон — нет. Да и в плей-офф пару лет назад я играл поуверенней. Все решает психология. Игра идет и все получается — о плохих вещах не думаешь. А если сезон выходит волнами — поднялся наверх, опустился на самый низ, то от него остается горькое впечатление.

— Если честно, не понимаю, в чем вы себя упрекаете.

— Регулярка у меня не ахти была. Лучше держаться на одном уровне и прогрессировать, чем вверх-вниз постоянно.

— А из-за чего регулярка не получилась?

— Не знаю. Бывают разные спады в жизни. На льду что-то получается, а что-то нет. Давно не был в России. Это тоже накладывало определенный отпечаток, потому что не виделся с семьей и друзьями. Сейчас я здесь начал проходить свою стандартную подготовку к сезону, поэтому счастлив и доволен. С нетерпением жду чемпионата.

— То есть неприезд в Россию прошлым летом мог сказаться психологически?

— Да. Потому что тоскую по семье и привык к определенному роду тренировок. Там я не мог получать того, к чему привык.

— Вы же не приехали в Россию из-за рождения ребенка?

— Да. На тот момент это было главное. Сейчас он уже подрос, слава богу, все хорошо. Поэтому сейчас здесь приучаем его к русской культуре.

— Вы дома на русском разговариваете?

— Да. Так английский и не знаем.

Большое интервью Шестеркина: недоволен сезоном в НХЛ, скучал по России, не смотрел мюзиклы на Бродвее

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