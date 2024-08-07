В Монце прошла инспекция нового покрытия трассы

В Монце готовятся в 95-й раз принять Гран При Италии, и в понедельник легендарный автодром проинспектировал Маттео Сальвини, министр инфраструктуры страны, в сопровождении Анджело Стикки Дамиани, президента национального автоклуба ACI и мэра Монцы Паоло Пилотто.

В этом году на автодроме проходили весьма масштабные работы по модернизации: на некоторых участках классическая трасса была расширена, покрытие полностью заменено по всей протяжённости круга, для чего было уложено пять слоёв нового асфальта, построен новый туннель под трассой, проведена реконструкция пешеходных переходов.

«Без Монцы невозможно представить Формулу 1, – заявил Сальвини. – Все обещания выполнены, мы видим, что здесь уложен новый асфальт, и Монца продолжит принимать Гран При Италии».

«Работа выполнена на отлично, это я говорю как инженер, – продолжил Дамиани. – Теперь важно продолжить реконструкцию автодрома, ведь контракт с Формулой 1 истекает в следующем году. С заменой асфальта мы опоздали на год, поэтому больше не можем терять время.

Теперь у нас есть исключительно качественная трасса, и она такой останется на долгие годы. Мы также решили проблемы безопасности, теперь здесь есть четыре пешеходных перехода, причём один из них новый. С финансированием этой части программы модернизации автодрома вопрос решён, но чтобы её завершить, необходимо провести ещё ряд важных работ, в том числе построить новые трибуны».

Итальянским пилотам, выступающим в гонках на выносливость, было доверено проехать первые круги по обновлённой трассе, и говорят, что они остались очень довольны качеством асфальтового покрытия.

Гран При Италии в этом году пройдёт 1 сентября.

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