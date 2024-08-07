Монреаль. Нисикори впервые с 2021 года выиграл матч на “Мастерсе”, Карреньо Буста отыграл матчболы на пути во второй круг

Результаты матчей вторника на турнире ATP 1000 в Канаде

Монрепль, Канада • 6-12 августа • хард • $7,867,600

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лоренцо Сонего (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 7:6(6), 5:7, 6:4

Алехандро Табило (Чили, 15) – Фрэнсис Тиафо (США) 6:4, 6:2

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Николас Ярри (Чили) 7:6(5), 6:7(5), 6:2

Карен Хачанов (Россия) – Габриэль Диалло (Канада, WC) 6:4, 6:4

Нуну Боржеш (Португалия) – Миомир Кецманович (Сербия) 5:7, 6:4, 6:4

Кэй Нисикори (Япония, PR) – Алекс Микельсен (США) 3:6, 7:5, 6:4

Хольгер Руне (Дания, 13) – Роберто Баутиста Агут (Испания, LL) 6:2, 3:6, 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания, PR) – Фабиан Марожан (Венгрия) 6:7(8), 7:6(6), 6:3

Алехандро Табило взял реванш у Фрэнсиса Тиафо за поражение в прошлом сезоне на “Мастерсе” в Майами. Дальше чилиец встретится с Лоренцо Сонего, которому уступил в 2022 году на турнире в Уинстон-Сейлеме.

Кэй Нисикори во второй раз в этом году играет на турнире серии “Мастерс” и одержал свою первую победу на соревнованиях этого уровня с октября 2021 года, когда выступал в Индиан-Уэллс. В следующем круге японец сыграет против Стефаноса Циципаса.

Пабло Карреньо Буста во втором сете уступал Фабиану Марожану со счётом 2:5 и отыграл два матчбола соперника. За выход в третий круг испанец будет бороться с Хольгером Руне, которого победил во всех трёх предыдущих противостояниях, в том числе два года назад также в Монреале.

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