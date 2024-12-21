Марко: Хаджар должен держать эмоции под контролем

В следующем сезоне Айзек Хаджар дебютирует в Формуле 1 в составе Racing Bulls, где станет напарником Юки Цуноды. Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что у молодого француза есть скорость, но ему необходимо научиться держать эмоции под контролем.

Хельмут Марко: «Я должен отметить, что в прошедшем сезоне Формулы 2 Айзек потерял более восьмидесяти очков из-за технических проблем, но при этом сохранил мотивацию и скорость, что само по себе большое достижение. Айзек быстрый, но он должен держать эмоции под контролем и сохранять концентрацию.

В качестве примера могу привести гонку в Монте-Карло, где он оказался за автомобилем безопасности неожиданно для самого себя. Он начал жаловаться по радио, а вместо этого должен был сосредоточиться на пилотировании.

В целом, он должен быть сосредоточен на важных вещах и допускать меньше ошибок, как это было на тестах в Абу-Даби, когда его развернуло. Ему необходимо добиться большей стабильности, но скорость у него есть. Всё остальное придёт с опытом».

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