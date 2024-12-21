«Я изменил прогноз, он его нокаутирует». Нельсон – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон высказался о бое-реванше Фьюри – Усик

«Я даю свою голову на отсечение – Фьюри победит досрочно, я изменил мнение. Обычно я критикую Тайсона за все, что он делает и говорит, но в таком важном бою, в поединке за наследие, я за него», – сказал Нельсон.

Ранее Нельсон считал Усика победителем боя, но предупреждал, что может изменить мнение.

Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк обратился к президенту WBC Маурисио Сулейману и указал пункт правил, согласно которому боксер может выйти на бой с бородой и усами, если это не будет влиять на силу и траекторию ударов и не будет наносить порезы и вред соперникам.

1.70

15.0

2.55

Зробити ставку

sport.ua