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Бокс

«Я изменил прогноз, он его нокаутирует». Нельсон – о реванше Усик – Фьюри

«Я изменил прогноз, он его нокаутирует». Нельсон – о реванше Усик – Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира в крузервейте Джонни Нельсон высказался о бое-реванше Фьюри – Усик

«Я даю свою голову на отсечение – Фьюри победит досрочно, я изменил мнение. Обычно я критикую Тайсона за все, что он делает и говорит, но в таком важном бою, в поединке за наследие, я за него», – сказал Нельсон.

Ранее Нельсон считал Усика победителем боя, но предупреждал, что может изменить мнение.

Ранее промоутер украинского боксера Александр Красюк обратился к президенту WBC Маурисио Сулейману и указал пункт правил, согласно которому боксер может выйти на бой с бородой и усами, если это не будет влиять на силу и траекторию ударов и не будет наносить порезы и вред соперникам.

«Я изменил прогноз, он его нокаутирует». Нельсон – о реванше Усик – Фьюри

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