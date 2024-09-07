Усик признался, что не имеет мотивации добиваться успеха

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом дивизионе Александр Усик признался, что успеха добивается не благодаря мотивации, а исключительно за счет дисциплины.

«Меня ничего не мотивирует. Смотрите, я вам скажу: у меня нет мотивации. У меня есть дисциплина, и все. Ни у кого из вас нет никакой мотивации. Она появляется у вас только тогда, когда вы договорились со своим условным другом, например, Михаилом, что-то сделать. Вы сделали первый шаг – и это самое трудное, вы начали это делать. Вас мотивирует то, что вы вместе что-то делаете для того, чтобы вырастить.

Вот это и есть мотивация, потому что вы настроились на то, что будете делать. Просто это режим вашего труда», – заявил 37-летний Усик

Напомним, ранее украинский супертяж Владислав Сиренко заявил о желании провести бой с Александром Усиком.

sport.ua