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Футбол

Германия – Венгрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Начало в 21:45

Германия - Венгрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Германия примет 7 сентября Венгрию в первом туре Лиги наций. Сборная Германии на домашнем Чемпионате Европы дошла до 1/4 финала и уступила "красной фурии" в экстра-таймах, сойдя очень рано с дистанции. Тем временем их соперники, сборная Венгрии, не смогли пробиться в плей-офф Евро.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • В четырех последних матчах Венгрия потерпела лишь одно поражение от Германии. В девяти последних матчах Германия не проигрывала — шесть побед и три ничьих.

    Матч начнется в 21.45. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 2.

    Лига наций 2024/25. Группа С

    Германия – Венгрия

    Видеотрансляция — MEGOGO Футбол 2

    Трансляция матча

    Германия - Венгрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Германия - Венгрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Германия - Венгрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    В эфире

    Германия - Венгрия: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций

    Прямая трансляция. Германия – Венгрия Смотреть трансляцию

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