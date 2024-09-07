Фернандо Алонсо: Мы ничего не можем сделать

Фернандо Алонсо признаёт, что команда Aston Martin F1, за которую он проводит свой второй сезон, сейчас далеко не в лучшей форме, если даже уик-энд в Монце, когда он чувствовал особое вдохновение, завершился для него лишь 11-м местом в Гран При Италии.

Команда из Сильверстоуна находится на 5-й строчке Кубка конструкторов, но при этом на её счету только 74 очка, тогда как у Mercedes, которая занимает 4-е место, почти в четыре раза больше. В последних четырёх гонках Алонсо и его напарник, Лэнс Стролл, заработали 6 очков (из них 5 на счету Фернандо), и при этом двукратный чемпион мира полагает, что лично он выступает лучше, чем позволяют возможности машины AMR24.

«Мы ничего не можем сделать, – цитирует испанца издание Racer. – Я хочу сказать, что мы полностью зависим от нашей команды. Думаю, мы с Лэнсом в каждый уик-энд стараемся сделать всё, что в наших силах. Понимаю, что даже в дни уик-энда в Монце, когда я чувствовал вдохновение, всё это осталось совершенно незамеченным.

По-моему, в этом году мы с Лэнсом показываем вполне сравнимые результаты – под конец гонок нас всегда разделяют всего две или три секунды. Этап в Монце был одним из тех уик-эндов, когда я его опередил, причём я был доволен машиной и выжимал из неё, пожалуй, больше 100%, но итогом стало только 11-е место. Поэтому, конечно, есть из-за чего расстраиваться…

Причём так будет, пока наша машина не получит комплекс обновлений. Пока мы недостаточно хорошо справляемся с делом – именно так было в Венгрии, в Спа, в Зандфорте и в Монце. Не думаю, что в Баку, Сингапуре или Остине что-то заметно изменится, если мы не внедрим какие-то новинки.

Но это в наших планах, ведь команда в курсе ситуации и работает с полным напряжением сил. Мы сохраняем единство и продолжаем упираться…»

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