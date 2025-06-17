Ландо Норрис: Я нарушил правило номер один

Ландо Норрис после столкновения с напарником Оскаром Пиастри на Гран При Канады взял на себя вину в произошедшем. Британский гонщик McLaren объяснил, с чем была связана мотивация сразу принести извинения.

Ландо Норрис: «Я это сделал, поскольку нарушил правило номер один – не сталкиваться с напарником, но именно это я и сделал. Я сильно жалею о случившемся, ведь McLaren – моя семья, и я только за них выступал в Формуле 1.

Я стараюсь делать всё, что в моих силах, чтобы выступать как можно лучше, и обычно у меня получается. Но когда я подвожу команду и выставляю себя дураком, как в Канаде, я очень сильно об этом жалею.

Я не горжусь произошедшим, мне плохо, и я чувствую, что подвёл команду. Для меня это самое неприятное чувство. Именно поэтому я чувствовал, что должен извиниться и перед командой, и перед Оскаром».

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