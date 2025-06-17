Екатерина УСИК: «Что важнее, слова или действия? Сильный и крутой человек»

Instagram. Александр Усик и Екатерина Усик

Жена украинского боксера Александра Усика Екатерина отреагировала на языковой скандал, который произошел вокруг известного украинского певца Андрея Данилка.

13 июня Данилко выступил с концертом в Киеве, где спел свои известные песни на русском языке.

«Я не понимаю, что важнее, язык или действия? Человек помогает и поддерживает свою страну и поет свои песни! Главное человеком оставаться, а не украиноязычным предателем. Сильный и крутой человек», – сказала Екатерина.

Ранее жена Александра Усика Екатерина рассказала, насколько важно боксеру то, чтобы она присутствовала на каждом его бою.

sport.ua