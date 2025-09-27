Звездный боксер: «Бой с Усиком обязательно будет. Мы все решим»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Бывший чемпион мира Джозеф Паркер высказался о возможном бое с Александром Усиком.

«Расстроен ли я, что бой с Усиком не состоится? Да нет, можно драться только с тем боксером, который стоит перед тобой.

У меня дальше бой с Фабио Вордли, я этого очень жду. Бой с Усиком обязательно будет, и мы определим, кто на это больше заслужил. Я счастлив, что мне выпал шанс на этот поединок», – сказал Паркер.

25 октября 2025 года состоится бой между временным чемпионом WBA Фабио Вордли и временным чемпионом WBO Джозефом Паркером – победитель этого боя станет следующим соперником Александра Усика.

sport.ua