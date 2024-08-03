Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хижняк

На Олимпийских играх 2024 в Париже продолжаются соревнования в боксе. Украинский боксер Александр Хижняк гарантировал себе медаль Олимпиады-2024!

Александр выиграл поединок 1/4 финала в весовой категории до 80 кг и вышел в полуфинал. Соперником украинца в четвертьфинале был Вандерлей Перейра из Бразилии. Хижняк доминировал на ринге и выиграл на записках всех судей (5:0).

Появился видеообзор второго боя Хижняка на Олимпиаде в Париже.

Завтра, 4 августа, Хижняк проведет полуфинальный бой против двукратного олимпийского чемпиона Арлена Лопеса из Кубы.

ВИДЕО. Как Хижняк гарантировал себе медаль на ОИ-2024 и вышел в полуфинал

sport.ua