Ноттингем. Фернандес остановила серию поражений, “квалифаер” Ружич встретится с Ястремской во втором круге

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 250 в Великобритании



Ноттингем, Великобритания • 16-22 июня • трава • $275,094

Действующая чемпионка: Кэти Бултер (Великобритания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Чжу Линь (Китай) – Александра Саснович (-, Q) 6:4, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан, 4) – Ханна Клугман (Великобритания, WC) 6:2, 6:2

Линда Носкова (Чехия, 7) – Анка Тодони (Румыния, LL) 6:4б 3:6б 7:6(6)

Лейла Фернандес (Канада, 5) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) 6:3, 4:6, 7:5

Антония Ружич (Хорватия, Q) – Лучия Брондзетти (Италия) 6:0, 6:4

Даяна Ястремская (Украина) – Ольга Данилович (Сербия, 9) 6:4, 7:6(4)

Анна Блинкова (-) – Камилла Рахимова (-, Q) 6:2, 6:3

Клара Таусон (Дания, 2) – Кимберли Биррелл (Австралия) 7:5, 6:2

Чжу Линь впервые с Уимблдона прошлого года выиграла матч в основной сетке соревнований на уровне Тура.

Лейла Фернандес прервала серию из четырех поражений. Следующая соперница канадки определится в матче межу Юлией Стародубцевой и Кристиной Букшей из Испании.

Антония Ружич (№98 WTA) одержала самую высокорейтинговую победу в карьере и в целом пятую над соперницей из топ-100. За выход в четвертьфинал хорватка будет бороться с Даяной Ястремской, которой уступила в феврале во втором круге турнира WTA 500 в Линце.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua