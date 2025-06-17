КЧМ. Бока Хуниорс – Бенфика 2:2. Привет из 60-ых

Клубный Чемпионат Мира. Группа С. Первый тур

Майами. “Хард Рок Стэдиум”

“Бока Хуниорс” – “Бенфика” 2:2

Голы: Мерентьель 21, Батталья 27 – Ди Мария 45+2 (пен.), Отаменди 84

“Бока Хуниорс”: Маркезин, Адвинкула, Фигал, Айртон Кошта, Бланко, Батталья, Веласко (М. Хименес 59), Эррера (Бельмонте 20), Паласиос (Аларкон 65), Зенон, Мерентьель (Себальос 65)

“Бенфика”: Трубин, Даль (Белотти 46), А. Силва, Отаменди, Каррерас, Флорентино (Баррейро 90), Ренату Саншеш (Кекчу 61), Аурснес, Ди Мария (Престианни 77), Павлидис, Брума (Актюркоглу 61)

Предупреждения: Паласиос 66, Айртон Кошта 85 – Каррерас 68, Павлидис 83

Удаления: Фигал 89 (прямая красная) – Белотти 72 (прямая красная)

Главный арбитр: Сесар Рамос (Мексика)

В 60-ые годы 20-го века, когда “Бенфика” играла свои предыдущие официальные матчи против команд из Южной Америки, да и в 70-ые, Межконтинентальный Кубок был больше известен жесткой, яростной, грязной борьбой, чем футболом. С тех пор игра изменилась. Но сегодня мы получили возвращение в те времена, игру как в те времена между Южной Америкой и Европой.

Два легендарных клуба с огромной армией болельщиков и огромным шкафом трофеев переживают не лучшие времена. За последние два сезона выиграли лишь один трофей на двоих, в 2025-ом году переживали лишь разочарования. За последний год обе меняли тренеров, причем Мигель Анхель Руссо начал третью каденцию в “Боке Хуниорс” именно сегодня. Но ведь обе старались.

В первые 20 минут доминировала “Бенфика”, прижимая соперника к воротам. Создала она, правда, мало. Ренату Саншеш замкнул прострел немного неточно, а супермоменты с ударами в стойку и во вратаря были отменены из-за небольших офсайдов. А затем и пропустила. Длинный пас, выигранная верховая дуэль, Бланко простреливает между ногами защитника, и Мерентьель замыкает.

Вскоре “Бока” забила и второй. Навес углового, Айртон Кошта подправляет головой, и Батталья, также головой, забивает. “Бенфика” вышла из шока не сразу, выходила лишь через владение мячом без опасных моментов. В унылом бодании со стыками и спорами. Но в итоге отыграла один, когда Отаменди удачно подставился под Паласиоса. Ди Мария обманул вратаря.

Во втором тайме уже игры не было вообще. Постоянные стыки, споры между собой и с арбитром, падения на газон из-за травм и симуляций, причем большей частью – игроков “Боки”. Смотреть все это было неприятно. Развлекали лишь стандартные положения. Батталья замкнул головой чуть неточно. А затем Белотти неосторожно поднял ногу, и арбитр с помощью ВАР удалил его с поля.

1:2 и вдесятером. Казалось, конец? Но нет. “Бенфика” отыгралась. Также со стандартного положения. Кекчу навесил угловой, а Отаменди четко замкнул головой. После чего еще и Фигал из “Боки” был удален за грубый фол, а споры и стыки продолжались. Счет же в итоге остался 2:2.

“Бока Хуниорс” не выиграла в основное время ни одного из уже пяти последних матчей, “Бенфика” – ни одного из четырёх. В такой форме они вряд ли смогут помешать “Баварии” в борьбе за первое место в группе. При этом “Бенфика” не проиграла в 14-ти последних в основное время – девять побед и пять ничьих. Она и сегодня проявила характер.

Из-за этой ничьей судьбу второго места в группе, похоже, решит разница мячей. То есть кто больше разгромит “Окленд” и кто меньше проиграет “Баварии”.

Анатолий Трубин отыграл полный матч за “Бенфику”. Хотя в середине первого тайма присел на газон и попросил медицинскую помощь. Похоже, она помогла. Возможно, проблемы со здоровьем помешали ему выйти на два голевых удара. Исполнялись оба из вратарской площадки, и украинский вратарь мог действовать лучше, мог попытаться выйти на мяч, на игрока.

Во втором тайме он уже выглядел подвижнее, выходил на перехваты мяча и уверенно забирал. Однажы прервал сложный навес, достав мяч рукой и выбив в сторону, подальше. Сейвов в матче же ему так и не довелось совершать.

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