В мае начнётся строительство трассы в Мадриде

В 2026 году в Формуле 1 дебютирует новая трасса в Мадриде, которая будет принимать Гран При Испании.

Гонку на трассе Мадринг планируется провести в сентябре следующего сезона. В минувший вторник организаторы подписали контракт с испанской строительной компанией ACCIONA и французской Eiffage Construction, которые создадут совместное предприятие для строительства автодрома.

Ожидается, что на следующей неделе власти Мадрида выдадут все необходимые документы, и в начале следующего месяца рабочие приступят к строительству.

«Мы планируем выдать лицензию и приступить к работе, чтобы трасса была готова принять этап Формулы 1 в сезоне 2026 года, – рассказал мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда. – Спустя сорок с лишним лет Формула 1 вернётся на улицы Мадрида. Лучшим доказательством того, что это произойдёт, станет начало строительства трассы в мае».

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