Перед стартом ЧМ. Матч сборной Украины с Японией, 3 игрока получили травмы

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Сборная Украины по хоккею после двух контрольных матчей с Польшей перебралась в Румынию, где 27 апреля начнется чемпионат мира в Дивизионе 1A.

Федерация хоккея Украины подтвердила, что 24 апреля состоится последний спарринг перед ЧМ – соперником будет сборная Японии, один из оппонентов на чемпионате мира.

После матчей с Польшей расположение сборной из-за травмы покинул форвард Феликс Морозов. Кроме того, повреждения получили защитники Никита Полоницкий и Денис Матусевич.

Украина начнет ЧМ 27 апреля матчем против Великобритании.

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sport.ua