Хаккинен: Мир не переменится, если в Ф1 не будет финнов

Валттери Боттас – один из тех гонщиков чемпионата мира, у кого нет контракта на 2025 год, и при этом единственная вакансия, занять которую у него есть какие-то шансы, остаётся только в Sauber, т.е. в той команде, за которую он выступает уже третий сезон (в предыдущие два года она называлась Alfa Romeo).

Мика Хаккинен на протяжении многих лет занимался карьерой Боттаса и считает, что говорить о её завершении пока рано.

«Вероятность, что карьера Валттери в Формуле 1 продолжится, по-прежнему высока. Впрочем, посмотрим, – заявил двукратный чемпион мира на спонсорском мероприятии в Таллинне. – Опыта ему не занимать, и я всегда говорил, что он – очень талантливый гонщик. Руководителям команд нравится его подход к работе. Боттас трудится по-настоящему увлечённо и почти не жалуется.

Хотя сейчас, учитывая нынешнюю форму Sauber, ему есть на что жаловаться!»

Когда Хаккинена спросили, тревожит ли его, что в следующем сезоне впервые за несколько десятилетий может прерваться давняя традиция, и в Формуле 1 не будет финских гонщиков, он задумался.

«Не знаю, тревожит ли меня это – пожалуй, нет, – ответил он после паузы. – Разумеется, это плохо с точки зрения бизнеса, ведь телеаудитория Формулы 1 в Финляндии сильно сократится, поскольку интерес к чемпионату автоматически снизится. Но мир не переменится, если в Ф1 не будет финна.

Впрочем, я убеждён, что этот перерыв не затянется надолго. Есть очень быстрые картингисты, которые уже умеют справляться с прессингом, так что в профессиональном плане нет никаких проблем. Сложности, как и в прежние времена, связаны только с деньгами.

Но в Гоночной академии Ferrari уже учится Туукка Тапонен – пожалуй, сейчас он ближе всего к Формуле 1. В следующем сезоне он будет выступать в Ф3 или даже перейдёт сразу в Ф2, и его однозначно можно считать одним из потенциальных кандидатов. Двери в большой автоспорт для него широко открыты».

В этом сезоне Тапонен выступает в европейской Формуле Regional и за три этапа до завершения сезона занимает 2-е место в личном зачёте, сохраняя математические шансы на титул.

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