Колонка Гюнтера Штайнера: Вы от меня ещё не избавились!

Бывший руководитель команды Haas Гюнтер Штайнер продолжает приезжать на этапы Формулы 1 в качестве телевизионного эксперта. Помимо этого Штайнер начал вести собственную колонку на официальном сайте чемпионата, первый выпуск которой вышел сегодня.

Привет и добро пожаловать на мою первую колонку. Я больше не руковожу командой Haas, но вы от меня ещё не избавились! Я по-прежнему буду работать в Формуле 1 над различными проектами, включая написание колонок в течение сезона.

Есть отличная история, с которой можно начать. Олли Берман отлично справился, заменяя Карлоса Сайнса в Джидде. Точно так же он отлично справился в прошлом году, когда за рулём Haas провёл первую тренировку в Мехико и Абу-Даби.

Берману пришлось заменить Карлоса в последнюю минуту, что само по себе оказывает большой прессинг. Давайте не будем забывать, что накануне Оливер завоевал поул в Формуле 2, чем был воодушевлён, а на следующий день узнал, что должен заменить Карлоса. Столько событий непросто «переварить», но он был очень крут во всём.

В Джидде одна из самых сложных трасс в календаре, ошибки на которых дорого обходятся. Но Берман хорошо справился с работой, поэтому очевидно, что другие команды обратили на него внимание.

Когда он выступал за нас в первой тренировке, я никогда не переживал, что он сделает что-то не так. Точно так же он действовал в Саудовской Аравии. Удивлён ли я тем, как он отработал в Джидде? Нет. Я верил, что ему это по силам.

Думаю, его ждёт большое будущее. Сейчас же Берману нужно сохранять спокойствие, и я не сомневаюсь, что он это сделает.

Берман за рулём в Haas

В прошлом году Фред Вассёр из Ferrari позвонил мне и спросил, можем ли мы поработать с Олли, который является слушателем Гоночной академии Ferrari, в нескольких первых тренировках. Каждая команда обязана предоставить место за рулём как минимум в двух тренировках молодым гонщикам, поэтому мы ответили согласием. Большого обсуждения не было.

Мне сложно спорить с Фредом о молодых гонщиках, поскольку у него большой опыт работы с ними, и наверняка он провёл всю необходимую подготовительную работу, прежде чем прийти к нам и просить посадить Бермана за руль.

Прежде чем Олли выехал на трассу, я подсел к нему поговорить. Недолго, минут десять. Моя основная мысль была: «Не перестарайся». У меня не было опасений, что он выкинет какую-то глупость, пытаясь произвести впечатление. Он умный парень, и разговаривая с ним, я почувствовал, что он знает, что должен делать. Он явно не из тех людей, которых когда о чём-то спрашиваешь, отвечают «Да», а сами думают совсем другое.

Берман понимал, что ему просто нужно хорошо поработать, почувствовать машину и вернуть её в боксы в целости и сохранности – и всё. Он понимал, что его карьера не зависит от этих тренировок. У него был глобальный план.

Меня впечатлило то, насколько он спокоен. Он даёт себе время и никуда не торопится. Вероятно, так воспитала его семья. Они во многом помогли ему, проделав фантастическую работу. Ему всего 18 лет – время на его стороне. Он учится в Гоночной академии Ferrari и знает, что если хорошо справится, то его ждёт успешное будущее в Формуле 1.

Учитывая, что я видел в Haas, и то, как Берман выступил в Джидде, я бы посадил его за руль. Очевидно, что многое зависит от обстоятельств и свободных мест, но он точно будет в числе кандидатов.

Понятно, что 100% гарантий нет, поскольку приглашение молодого гонщика – это всегда риск. Но то, как Берман провёл квалификацию и гонку в Джидде после одной тренировки, позволяет предположить, что с ним риск намного меньше.

В конце года у многих истекают контракты, поэтому Берман в хорошем положении. Он не сможет пойти в любую команду, в какую захочет, но я верю, что у него будет несколько вариантов. Сейчас у него контракт с Ferrari, хотя я не знаю, на какой срок.

Думаю, многие команды с интересом присматриваются к Берману, особенно после его выступления в прошедший уик-энд. Если я вижу потенциал, то другие тоже видят, поэтому я считаю, что у него хорошие шансы получить контракт на следующий год.

Я слишком долго оставался в Haas

Моя жизнь изменилась в лучшую сторону после того, как я ушёл из Haas. В последние несколько недель я впервые за десятилетие отключился от Формулы 1. Это пошло мне на пользу. Чем больше проходит времени, тем лучше я понимаю, что проработал в Haas слишком долго.

Когда вы отходите в сторону, то получаете ясное представление о ситуации. Пока вы в команде, то всё отрицаете, думаете , что что-то можете сделать, но на самом деле не можете.

Когда я был в Haas, то те инструменты, которые были в нашем распоряжении, позволяли бороться за седьмое, восьмое, девятое место, но не за подиумы. Я не хочу этим заниматься в долгосрочной перспективе – я не хочу снова быть седьмым, я уже им был. Я хочу иметь возможность бороться впереди.

Когда Тото Вольфф начинал с Mercedes, команда ещё не была на вершине. Да, вначале они получили преимущество за счёт двигателя, но затем выстроил структуру команды, которая помогла добиться успеха в среднесрочной перспективе – и они выиграли восемь титулов.

То же самое и с Red Bull. Сколько времени им понадобилось, чтобы добраться до вершины? С каждым годом они становились всё лучше, но для этого необходимо терпение и долгосрочное планирование.

Я бы вернулся в Формулу 1 в будущем, но это должен быть подходящий и правильный проект.

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