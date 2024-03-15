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Футбол

Главные фавориты сыграют между собой, а турки сразятся с греками: стали известны четвертьфинальные пары Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.

Пары 1/4 финала

  1. Брюгге(Бельгия) — ПАОК (Греция)
  2. Олимпиакос (Греция) — Фенербахче (Турция)
  3. Астон Вилла (Англия) — Лилль (Франция)
  4. Виктория (Чехия) — Фиорентина (Италия)

Первые матчи состоятся 11 апреля, а ответные матчи запланированы на 18 апреля.

Полуфиналы

  1. Астон Вилла — Лилль/Олимпиакос — Фенербахче
  2. Виктория — Фиорентина/Брюгге — ПАОК

Полуфиналы пройдут 2 мая и 9 мая.

Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 состоится 29 мая в Афинах, Греция (стадион «Айя-София»).

Добавим, что накануне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

champion.com.ua

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