Главные фавориты сыграют между собой, а турки сразятся с греками: стали известны четвертьфинальные пары Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4 финала и 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2023/24.
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Пары 1/4 финала
- Брюгге(Бельгия) — ПАОК (Греция)
- Олимпиакос (Греция) — Фенербахче (Турция)
- Астон Вилла (Англия) — Лилль (Франция)
- Виктория (Чехия) — Фиорентина (Италия)
Первые матчи состоятся 11 апреля, а ответные матчи запланированы на 18 апреля.
Полуфиналы
- Астон Вилла — Лилль/Олимпиакос — Фенербахче
- Виктория — Фиорентина/Брюгге — ПАОК
Полуфиналы пройдут 2 мая и 9 мая.
Финал Лиги конференций УЕФА-2023/24 состоится 29 мая в Афинах, Греция (стадион «Айя-София»).
Добавим, что накануне состоялась жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.