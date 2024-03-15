Кузнецов забил первый гол за «Каролину»! Партнеры поздравили его коронной птичкой

Кузнецов забил первый гол за «Каролину»

Евгений Кузнецов в матче против «Флориды». Фото USA Today Sports Гол россиянина помог «Харрикейнз» обыграть «Пантерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Джарвис — 21 (Стаал, Слэвин), 19:11 — 1:0. Нечас — 21 (Орлов, Гюнцель), 22:46 — 2:0. Кузнецов — 7 (Чатфилд), 28:27 — 3:0. Свечников — 17 (п.в., Слэвин), 55:42 — 4:0.

Вратари: Андерсен — Бобровский (55:00 — 55:42).

Штраф: 14 — 18.

Броски: 35 (12+11+12) — 21 (10+7+4).

Наши: Кузнецов (17.07/4/+2), Орлов (17.13/4/+2), Свечников (14.32/4/+1) — Куликов (17.12/0/-1), Тарасенко (15.56/0/-2).

Роли. PNC Arena. 18 700 зрителей.

Первую шайбу Евгения Кузнецова за «Каролину» пришлось ждать четыре матча. Окажись сменивший обстановку нападающий чуть более удачливым, и он мог набрать очки еще в дебютной игре с «Нью-Джерси», в которой был по-настоящему голоден до хоккея. Однако за ней последовали безрезультативные встречи с «Калгари» и «Рейнджерс». И вот сегодня в домашней игре с идущей первой на «Востоке» «Флоридой» он наконец-то порадовал болельщиков «Харрикейнз».

Отличился уральский мастер в середине встречи, когда хозяева уверенно вели в две шайбы. На 29-й минуте Джейлен Чэтфилд диагональю от синей линии нашел на чистом льду россиянина с привычным 92-м номером, а тот без помех комфортно натянул кистевой бросок и поразил ворота Сергея Бобровского, исполнив коронную птичку.

«Изначально я хотел отдать пас Нечасу. Но затем услышал, как люди со скамейки кричали: «Бросай! Бросай! Бросай!» Это был хороший пас от Чэти. Знал, что защитник попытается заблокировать, и я знал, что сзади никто не подкатится», — раскрыл историю своего гола Евгений на пресс-конференции.

Несколько символично, что первым челябинец оказался в объятиях многолетнего партнера по «Вашингтону» Дмитрия Орлова. Глядя на эту картину, болельщики «Кэпиталз» могут пустить скупую мужскую слезу.

Не остался ночью в стороне и еще один звездный новичок «Ураганов» Джейк Гюнцель, который поучаствовал во второй шайбе команды Рода Бриндамора. На 23-й минуте американец отметился второстепенным ассистом и помог забросить чеху Мартину Нечасу.

Как признался сам Кузнецов, затягивать с долгожданной шайбой было уже нельзя: «Я понимаю, почему нахожусь здесь и зачем меня выменяли у «Вашингтона». Команде нужно, чтобы мы с Гюнцелем набирали очки, забивали и помогали команде. Чувствовал, что сегодня тот день, когда нам нужно было сделать шаг вперед. У меня было три сухие игры подряд. Поэтому это было очень важно. Я повеселился сегодня вечером», — отвечал с фирменной улыбкой на вопросы журналистов нападающий после матча.

Привыкшая к ярким выступлениям после финальной сирены «банда придурков» не была бы собой, не отпразднуй она дебютный гол Кузи коллективной «птичкой» в центральном круге. Кажется, больше всех проникся атмосферой маленького праздника Орлов, получивший от товарища дружеский втык за слишком бурные эмоции. И смотреть на такого сияющего Кузнецова — одно удовольствие.

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