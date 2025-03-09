В понедельник в Мельбурне откроется фан-зона Williams

Уже завтра утром в Мельбурне откроется фан-зона Williams, и команда сообщила, что для того, чтобы в полной мере воспользоваться всем, что будет там предлагаться болельщикам, достаточно скачать официальное приложение Williams Racing и зарегистрироваться.

Посетители фан-зоны в течение предстоящей недели смогут пообщаться Карлосом Сайнсом, с Люком Браунингом, гонщиком молодёжной программы Williams, а также с Джеймсом Ваулзом, руководителем команды. В частности, встреча с ним и с Сайнсом запланирована на вечер четверга.

Фан-зона организована в галерее The Atruim на площади Федерации, что находится примерно в пяти километрах от трассы Гран При Австралии, в будние дни она будет работать с 11 утра до 7 вечера, в субботу откроется на час раньше и закроется на час позже. В день гонки она тоже начнёт принимать публику в 10 утра, но завершит работу в два часа пополудни.

У болельщиков будет возможность погонять по трассе в мельбурнском Альберт-парке на симуляторе и, конечно, в деталях рассмотреть FW47. Хотя это будет только шоу-кар, но машина очень похожа на настоящую. Для публики предусмотрены разного рода развлечения, конкурсы и соревнования, в том числе на быстроту реакции. Разумеется, все желающие смогут приобрести что-то из новой сувенирной коллекции Williams.

Мельбурн – первый город, где будет работать фан-зона Williams, но в планах команды в течение сезона организовать её ещё в пяти местах: в Майами, Барселоне, Лондоне, Сингапуре и Остине.

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