В ночь на 15 июня на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса от промоутера Эдди Хирна и компании Matchroom Boxing.
Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии IBF Ричардсон Хитчинс (19–0, 7 КО) из США и австралийский претендент Джордж Камбосос (22–3, 10 КО).
Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Трансляция шоу в Нью-Йорке начнется в 03:30 по киевскому времени. Хитчинс и Камбосос выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.
В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.
Ричардсон Хитчинс – Джордж Камбосос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция
Файткард вечера бокса от компании Matchroom Boxing: