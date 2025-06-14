Matchroom Boxing. Ричардсон Хитчинс – Джордж Камбосос

В ночь на 15 июня на арене «Madison Square Garden» в Нью-Йорке (США) состоится вечер бокса от промоутера Эдди Хирна и компании Matchroom Boxing.

Главным событием станет бой в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) – на ринге встретятся чемпион мира по версии IBF Ричардсон Хитчинс (19–0, 7 КО) из США и австралийский претендент Джордж Камбосос (22–3, 10 КО).

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Трансляция шоу в Нью-Йорке начнется в 03:30 по киевскому времени. Хитчинс и Камбосос выйдут на ринг ориентировочно в 06:00 по киевскому времени.

В прямом эфире турнир покажет платформа DAZN. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Ричардсон Хитчинс – Джордж Камбосос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция

Файткард вечера бокса от компании Matchroom Boxing:

Ричардсон Хитчинс (19–0, 7 KO) – Джордж Камбосос (22–3, 10 KO)

Энди Крус (5–0, 2 KO) – Хиронори Миширо (17–1–1, 6 KO)

Теремоана Теремоана (7–0, 7 КО) – Алим Уитфилд (9–0, 6 КО)

Закин Мозес (3–0, 2 КО) – Карл Роджерс (3–2, 0 КО)

Алексис Барриэр (12–0, 10 KO) – Рони Хайнс (14–0–1, 8 KO)

Нишант Дев (1–0, 1 КО) – Хосуэ Сильва (3–2, 1 КО)

Пабло Вальдес (9–0, 8 КО) – Сесар Диас (9–1, 4 КО)

Адам Мака (дебют) – Рафаэль Кастильо (2–6, 1 КО)

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