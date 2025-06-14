Мората из-за депрессии думал симулировать травму, чтобы пропустить Евро-24

Нападающий сборной Испании в документальном фильме "Они не знают, кто я" признался, что серьезно думал о симуляции травмы, чтобы не играть на Евро-2024, поскольку из-за критики, накопившейся за карьеру, он почувствовал себя "подавленным" и "морально сломленным".

"У меня было много ужасных, саморазрушительных мыслей. В моей голове мелькнула мысль симулировать травму, чтобы не ехать [на Евро].

Ты начинаешь чувствовать много вещей в своем теле и не знаешь, почему и как. У тебя болят ноги. Грудная клетка закрыта. Ты не можешь дышать. Я боялся заснуть и не проснуться. Я боялся всего.

Я не мог следить за мячом. [В матче с «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов-2023/24 после нереализованного выхода один на один] в голове крутилась мысль, что упущен шанс выйти в финал с "Атлетико". Когда игра закончилась, я долго оставался один в раздевалке. Мне просто хотелось плакать", – сказал форвард „Милана“, который играл за "Галатасарай" во второй части сезона-2024/25.