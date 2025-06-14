В Ле-Мане представлен будущий гиперкар McLaren

В субботу утром в Ле-Мане, как и планировалось, компания McLaren Racing провела презентацию, посвящённую предстоящему дебюту в классе Hypercar в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

В паддоке автодрома прессе и публике был продемонстрирован макет будущей машины – разумеется, в натуральную величину. Реальные машины выйдут на старт WEC в 2027 году, а первые тесты начнутся в первой половине 2026-го.

Машина, по традиции McLaren выкрашенная в оранжево-чёрную гамму, ещё даже не получила конкретного индекса, но выглядит вполне грозно. Сегодняшнее событие было приурочено к 30-летию первой и единственной пока победе McLaren в абсолютном зачёте «24 часов Ле-Мана»: это произошло в июне 1995 года, когда легендарную гонку выиграл экипаж McLaren F1 GTR в составе Янника Дальмаса, Юрки Ярвилехто, миру автоспорта известного как Джей-Джей Лехто, и Мизанори Секия.

Новая команда, о создании которой было объявлена вчера, называется McLaren United AS, – это совместный проект McLaren Racing и United Autosports, поэтому главными героями презентации, кроме самой будущей машины, были Зак Браун и его компаньон Ричард Дин.

«Вот ради чего всё это, – заявил исполнительный директор McLaren Racing, показывая на макет машины. – Я большой поклонник автоспорта, и мы рады быть здесь, чтобы представить болельщикам наш новый гиперкар. Он разработан группой наших автомобильных инженеров в сотрудничестве с нашей гоночной командой».

«Я чувствую, что готов к этому, и момент для презентации нашего проекта выбран идеально, – добавил Ричард Дин, давний друг и деловой партнёр Брауна, бывший гонщик, соучредитель и совладелец United Autosports. – Мы видим, как другие переходят из LMP2 в категорию Hypercar и добиваются успеха. Это придаёт нам уверенность, что мы тоже справимся с этой задачей, и нет никаких сомнений, что McLaren – самый правильный партнёр для этого…

Если говорить о машине, то я уже какое-то время назад увидел её компьютерные изображения и фотографии, но только вчера вечером впервые взглянул на неё в реальности. Увиденное меня удивило – выглядит она невероятно здорово, и мне приятно видеть, как отреагировали на неё болельщики, когда мы показали её публике. А когда машина внешне кажется быстрой, это всегда хороший знак».

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